Gamberorosso.it - Il ristorante che sembra un salotto nel cuore del Vomero tra genovese e Champagne a prezzi pop

Leggi su Gamberorosso.it

La vie en rose a Napoli è in via Filippo Cifariello e si colora di piccole e sobrie insegne commerciali tutte gestite da donne. Un circo di sapori in una delle poche strade neldelche ha mantenuto l’antica pavimentazione in pietra lavica: qui, dalla colazione fino al dopo-cena – si anima tutto in un’atmosfera decisamente al femminile.Angela Gargiulo. In apertura, una pasta al forno di Buatta. Foto Gabriella ImparatoIl salottino urbano di AngelaLa protagonista di questo salottino urbano è Angela Gargiulo, brava imprenditrice napoletana che, civico dopo civico, è riuscita a creare un vero e proprio spazio enogastronomico a cielo aperto conquistando l’intera stradina con una gestione tutta al femminile. «Fino a una decina di anni fa facevo la ceramista. Ma a Napoli non paga, così ho tradotto la mia passione per la cucina in un lavoro.