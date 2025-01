Ilgiorno.it - “Gorgo district“, avanti tutta sul turismo gastronomico

Formaggio, eventi,, commercio: primo “tavolo“ in Comune per il ““, il neonato distretto del commercionzolese, dopo il prezioso riconoscimento di “Città del formaggio“ e all’apertura di un anno con importanti obiettivi: rilancio degli esercizi commerciali, promozione del, corsi, formazione e eventi. In rappresentanza del Comune Gianluca Villa, assessore a, eventi, commercio e attività produttive. Ospite speciale e relatore Marco Benedetti, consigliere della delegazione milanese di Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio. In apertura due notizie. Una riguarda i quattrini, e l’approvazione del budget annuale per commercio ed eventi. La seconda riguarda il logo del neonato distretto: anche qui, come in altre zone, la scelta è passata attraverso un concorso di idee chiuso solo poche settimane fa.