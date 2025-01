Quotidiano.net - Fondazione Leonardo Ets: Cingolani e Floridi per la divulgazione scientifica

Oggi, per i giovani, pur con "un accesso alle informazioni come mai prima" c'è "il rischio che ricevano informazioni scorrelate, senza fonti, con il rischio di formare cittadini poco consapevoli". "Le istituzioni si devono parlare: aziende, a serve "una visione informata dei pro e dei contro delle tecnologie che abbiamo di fronte", "dobbiamo stare attenti a preparare le nuove generazioni a usare le nuove tecnologie in maniera illuminata": su questo presupposto l'a.d di, Roberto, presenta, con una iniziativa alla Camera, laEts ed il suo nuovo presidente Lucianoche ha l'obiettivo di lavorare sul fronte della, per "la crescita culturale della società civile sui temi della scienza, dell'industria e della tecnologia.