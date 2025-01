Dayitalianews.com - Disagi dopo esplosione a San Giovanni Galermo: Marano (M5s) presenta interrogazione urgente

La deputata regionale e il consigliere della 4° Municipalità, Giuseppe Ragusa: “Non spegnere i riflettori sulla vicenda, la Regione faccia la sua parte”.“Ripristino delle condizioni di sicurezza, sistemazione delle persone sfollate e quantificazione dei danni: non dobbiamo assolutamente spegnere i riflettori sulle criticità e suicon cui stanno facendo i conti tantissime famigliel’causata da una fuga di gas che ha coinvolto il quartiere Trappeto Nord-Sandi Catania. Ecco perché hoto un’al Presidente della Regione Renato Schifani. Vogliamo sapere quali interventi urgenti e quali strategie il governo regionale intende mettere in atto per dare risposte ai cittadini”.Così la deputata regionale Jose(nella foto d’apertura assieme al consigliere Giuseppe Ragusa) riferendosi al crollo di una palazzina di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari avvenuto lo scorso martedì 21 gennaio nel quartiere Trappeto Nord-Sandi Catania.