DeepSeek e la sfida dell’IA nell’intelligence Parla il prof Teti

Nelle ultime settimane si è tornato are dell’impatto dell’intelligenza artificiale sullo spionaggio dopo un articolo di Anne Nueberger, ex funzionaria della Casa Bianca. Ne parliamo con Antonioessore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.Queste tecnologie sono davvero rivoluzionarie per i servizi segreti?Non posso che concordare con le parole di Neuberger. Stiamo assistendo a una forte accelerazione dello sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale, per impieghi diversi, a livello mondiale. Anche per la conduzione di attività di intelligence, nel prossimo futuro, si ricorrerà all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto per la sua capacità di ottimizzare le risorse informative disponibili. Va sottolineato che in diverse agenzie di intelligence sono già in corso delle sperimentazioni dell’intelligenza artificiale e che nel 2021, negli Stati Uniti, la National Security Commission on AI, in un rapporto aveva affermato la necessità di “adottare l’intelligenza artificiale per cambiare il modo in cui difendiamo l’America e per scoraggiare gli avversari”.