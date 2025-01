Lettera43.it - Chi è Luigi Li Gotti, l’avvocato «ex politico di sinistra» che ha denunciato Meloni

Nel videomessaggio con cui ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia, Giorgiaha definitoLi, che ha presentato l’esposto che ha portato all’indagine per il caso Almasri, come «un exdimolto vicino a Romano Prodi, conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi».Ha difeso importanti pentiti di mafia ed ha partecipato ad alcuni dei processi più noti della storia italianaGiorgia(Getty Images).Li, 77 anni, è in effetti conosciuto per essere stato difensore di noti pentiti quali Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo. Ma in veste di avvocato ha partecipato ad alcuni dei processi più noti della storia italiana, come quelli per le stragi di Capaci, via D’Amelio e degli Uffizi.