Quotidiano.net - Chi è Liang Wenfeng, il fondatore di DeepSeek. Il fondo gestito con l’AI e i diecimila processori Nvidia

Pechino, 28 gennaio 2025 – Nato nel 1985, nella provincia sud-orientale del Guangdong, un successo andato (pare) andato oltre le sue aspettative. L'imprenditore quarantenneè il nuovo volto dell’intelligenza artificiale in Cina: ha fondatoe ora gareggia con ChatGpt e Gemini. Esplorare l’intelligenza artificialesi è trasferito dalla sua città di nascita nella regione orientale dello Zhejiang per studiare elettronica. All'università si è immerso nel campo della visione artificiale, un segmento dell'intelligenza artificiale che addestra i computer ad acquisire e interpretare informazioni attraverso dati di immagini e video. E, insieme a un gruppo di colleghi, ha anche iniziato a esplorare le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale per automatizzare gli investimenti in borsa, cosa che lo ha portato a diventare il co-di High-Flyer Quant nel 2015, destinata a diventare uno dei dei maggiori hedge fund cinesi.