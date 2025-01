Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Santiago Gimenez: in estate Giorgio Furlani offri la metà del Nottingham Forrest!

Leggi su Dailymilan.it

Rivelazione suldeldiche ha ammesso che inladelresta l’obiettivo numero uno del. Un obiettivo non semplice da raggiungere perché il Feyenoord non vorrebbe cederlo e continua a dire di no alle proposte avanzate dae Zlatan Ibrahimovic. Un obiettivo che la società di via Aldo Rossi aveva già provato a prendere income da lui stesso ammesso al podcast messicano We Are Brave.La prima società a fare un’offerta per me fu ilForest. Il Feyenoord non era convinto e mi chiese cosa volevo fare. Io avevo altri club che mi parlavano e dicevano che avrebbero fatto anche loro deglle offerte, così decisi di aspettare. Era arrivato il momento giusto per andare via dopo due anni in cui avevo vinto quasi tutto con la maglia del Feyenoord.