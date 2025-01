Pronosticipremium.com - Brest-Real Madrid, il pronostico di Champions League: piace la combo con GOL

Dopo un emozionante weekend di campionato, va in scena l’ultima giornata della fase campionato di, che sarà decisiva per decretare le squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale e chi dovrà affrontare i playoff. Mercoledì 29 gennaio alle 21:00 sono in programma le 18 partite della massima competizione europea, con ilche sarà ospite delallo Stade du Roudourou. I Blancos partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1,35, mentre il pareggio e il successo della squadra francese sono dati rispettivamente a 5,25 e 7,25.Come arrivano al matchIlè una delle sorpresa di questa edizione di, nonostante abbia rallentato la propria corsa nelle ultime uscite. Dopo la sconfitta subita contro lo Shakhtar Donetsk nell’ultimo turno, la squadra francese è scivolata in tredicesima posizione con 13 punti, in coabitazione con altre sei club, incluso il Bayer Leverkusen ottavo.