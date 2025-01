Notizie.com - Bonus patente 2025: che requisiti servono per avere i 2.500€

Leggi su Notizie.com

, potrà fare domanda solo chi ha questi: tutto quello che c’è da sapere in merito e cosa è cambiato rispetto a prima.È stato lanciato dal Governo, nell’ottica del “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, il. Si tratta di un contributo economico che viene concesso nella misura massima di 2500 euro, si tratta (dell’80% totale).: cheperi 2.(Notizie.com)La somma consentirà di coprire buona parte delle spese sostenute dai beneficiari per conseguire le patenti superiori per l’autotrasporto. Chi vuole fare richiesta potrà beneficiarne fino ad esaurimento dei fondi che sono stati messi a disposizione.quali sono icheper riuscire ad ottenerlo?È arrivato il, quest’ultimo si inserisce nel “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”.