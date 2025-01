Sport.quotidiano.net - Bel seguito per lo stage di muay thai con Meoni, organizzato nella palestra di Ferrara Boxe

Sabato scorso presso lasi è svolto,dal maestro Zucco, unodicon il pluricampione del mondo Martin, che per tre ore ha entusiasmato tutti i partecipanti spiegando e facendo provare le sue tecniche vincenti. Nel pomeriggio Zucco hauno sparring di soli atleti agonisti a contatto pieno, a cui lo stessoha preso parte e si è confrontato con i partecipanti. A dar ancora più valore e prestigio a questa giornata è stata la presenza dell’assessore dello sport Francesco Carità. "Sono un ragazzo a cui piace sognare – dice il maestro Zucco – e sono sicuro che un giorno riporterò laferrarese ai piani alti dove merita di stare, porterò in alto il nome della nostra città e farò in modo di farla conoscere dovunque saremo chiamati a combattere".