Oasport.it - Basket, Trento cede anche ai Wolves di Vilnius in EuroCup

Si è conclusa da poco alla Il T Quotidiano Arena la sfida tra la Dolomiti Energiae iTwinsbet, match valevole per la diciassettesima, e penultima, giornata della prima fase dell’di. Match ormai senza importanza per la formazione italiana, matematicamente fuori dalla corsa playoff, mentre fondamentale per i lituani. Ecco come è andata.Avvio difficile per i due attacchi, con il primo canestro che arriva solo dopo 137” di gioco e sono gli ospiti a marcare.è bloccata, non trova spazi e canestri e, così, èad allungare con tre triple per il parziale di 0-11 dopo 4 minuti di gioco. Non si fermano i lituani, mentre non si sbloccano i trentini e si arriva a metà quarto già sul +14 per gli ospiti. È una tripla di Zukauskas a dare i primi punti a, con i padroni di casa che nella seconda metà del primo quarto provano a riaprire il match, ma nel finale riallungano ie si va al primo stop sull’11-25.