Sinner | Da piccolo ero molto nervoso in campo ora cerco di avere una faccia da poker

Jannikha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, battendo in finale Alexander Zverev. In un’intervista a L’Equipe ha parlato di quanto sia cresciuta negli ultimi tempi la sua popolarità.: «Non mi interessa la popolarità, voglio essere un’ispirazione»Negli ultimi mesi, con i tuoi successi sportivi, hai la sensazione di essere più popolare?«Sì, certo. Sono un po’ più conosciuto ora, dopo quello che ho raggiunto. L’anno scorso, dopo la Coppa Davis sono andato a San Siro per vedere una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che stavo arrivando e mi hanno festeggiato. Non me l’aspettavo affatto! Settantamila persone che urlano il tuo nome è follia! È stata una sensazione pazzesca, a maggior ragione da tifoso del Milan. Tuttavia, spero che le persone mi vedano non solo attraverso i miei risultati sportivi, ma anche attraverso ciò che trasmetto come persona.