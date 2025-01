Anteprima24.it - Salerno, sospensione idrica per lavori di manutenzione ordinaria: le strade interessate

Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di eseguire intervento distrain Via Trotula De Ruggiero, si rende necessario sospendere l'erogazioneGiovedì 30 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 17.00 alle seguentie traverse limitrofe: Via Trotula De RuggieroGradini San LorenzoLargo G. LucianiVia San MassimoVicolo Santa SofiaSalita S. BartolomeoSalita Intendenza VecchiaVicoletto S. GrammazioLargo MontoneLargo Abate Conforti Civici n° 14-15-16-17-18-19Si avverte che, nella fase di ripristino dell'esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l'acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l'acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.