Rinascite che non lo saranno e crisi che non lo erano

È stato un tripudio die dievaporate l’ultima giornata di Serie A. O almeno così si è letto, si è visto e si è ascoltato. La precocità di unae l’aleatorietà di una rinascita andrebbero analizzate a fondo, in modo molto completo, scriverebbe Maurizio Milani. Ne faremo a meno, che tanto non interessa a chi scrive, figurarsi a chi legge. Quel che è certo è che Napoli e Inter sono di gran lunga le squadre più forti del campionato e questo lo si sapeva. Ocio però che ora hanno entrambe iniziato a sbagliare meno di quanto avevano fatto fino a qualche settimana fa. E in un campionato nel quale si sbaglia tanto, troppo, questo dà la possibilità di salutare la compagnia e prepararsi a una lotta a due in testa. Certo l’Atalanta è ancora un bel vedere quando gioca tranquilla, alla sua maniera, ossia a ondate irresistibili a riva.