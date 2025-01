Ilrestodelcarlino.it - Ragazzini violenti anche in zona universitaria a Bologna: trovato con un taglierino a 15 anni

, 27 gennaio 205 – Ancora problemi aa causa di gruppi di. Tra quello accaduto in via San Mamolo e le continue aggressioni nelladel Gran Reno di Casalecchio, sembra proprio questa il problema emergente della città. Questa volta è accaduto in pieno centro, in: tra via Acri e via Petroni. Sabato sera, gli street tutor – degli sorta di stuart voluti dal Comune inproprio per contratare le degenerazioni della movida – hanno chiamato la polizia a causa di un gruppo diche spaventavano e importunavano i passanti e i clienti di alcuni locali, avvicinandosi e ponendosi di fronte a ai pedoni con fare minaccioso. All’arrivo degli agenti, il gruppo, costituito da circa una decina di ragazzi, si è disperso velocemente in varie direzioni ma i poliziotti sono riusciti a bloccarne uno, un ragazzino marocchino di 15, che ha cercato più volte di sottrarsi al controllo colpendo con calci e pugni i poliziotti.