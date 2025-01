Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Verona: in Serie A non è mai successo

è una partita valida per la ventiduesima giornata diA e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Un derby regionale ma anche un delicatissimo scontro salvezza tra due squadre che al momento non riescono ad abbandonare la zona retrocessione. Penultimo ilcon 15 punti, terzultimo ila quota 19. Meglio gli scaligeri, dunque, se guardiamo la classifica: la squadra di Paolo Zanetti è anche più prolifica rispetto ai lagunari (24 gol segnati contro 19), che al contempo però hanno incassato molte meno reti (47 il, 34 il, una differenza di ben 13 gol).: inA non è mai(Ansa) – Ilveggente.itI gialloblù hanno rallentato bruscamente nelle ultime due giornate, complice un calendario che gli ha messo di fronte due tra le prime quattro dell’attuale classifica: Napoli e Lazio.