Progetto Under 23 | scelto lo stadio di casa ecco dove giocherà

Leggi su Ilnerazzurro.it

23. Ildell’Inter23 è prossimo a partire e comincerà la sua avventura in Serie C a partire dalla prossima stagione. Unnato seguendo le idee di Milan Futuro, di Juventus Next Gen e di Atalanta23.A formare la rosa dei nerazzurri nella formazione ci saranno vari elementi della primavera nerazzurra oltre che a giocatori della prima squadra che trovano poco minutaggio durante la stagione. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere i propri talenti dandogli comunque la possibilità di muoversi in un contesto professionistico. Intanto, per la formazione, è stato deciso quale sarà lodi.L’Inter23in un impianto di Serie A:qualeL’23 nerazzurra,le proprie partitelinghe all’U-Power Stadium di Monza,del Monza in Serie A.