Quotidiano.net - Pnrr: Italia raggiunge il 50% degli obiettivi e spese con 122 miliardi di euro

"Ilè un piano non solo di spesa ma anche di riforme. Per il 31 dicembre 2024 abbiamo centrato tutti gliprevisti. Complessivamente abbiamo raggiunto 337su 621. Oltre il 50% del target. La situazione di spesa è pari al 50% dei fondi finora assegnati, circa 122dicon 61dicertificate a novembre 2024. L'è il primo Paese ad aver riscosso sei rate. Abbiamo presentato la settima rata che verrà valutata in contraddittorio con l'Ue". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, ministroaffaripei, politiche di coesione e, nel corso del VIII Forum nazionale dei commercialisti eesperti contabili, secondo quanto riporta una nota della Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Cnpr).