Quotidiano.net - Per le donne, per gli ultimi: Io, Anna Kuliscioff

Dobbiamo tutti molto ad, molto più di quanto possiamo sapere. Lo devono le, perchéfu una delle anticipatrici di tutte le battaglie per la "questione femminile", come veniva chiamata allora; una signora che 140 anni fa spiegava che le "devono guadagnare come un uomo", che "ledevono lavorare come fa un uomo perché è solo con l’indipendenza economica che si otterranno la parità", che le "devono poter dare il proprio cognome ai figli". Lo deve il variegato mondo progressista, perchéfu una delle prime socialiste italiane (era a Genova nel 1892 per la fondazione del partito socialista, cui collaborò attivamente) che fino all’ultimo si battè per l’affermazione del socialismo riformista, quello che secondo la famosa profezia di Turati al congresso di Livorno del gennaio 1921 non verrà poi sconfitto dalla Storia, a differenza del massimalismo e del comunismo rimasti sotto le macerie da loro stessi creati.