Palacios-Monza è fatta per il prestito! I dettagli della trattativa – Sky

Latra Inter eper Tomassi è conclusa positivamente. Isulsecondo Sky Sport.ADDIO – Tomassaluta l’Inter dopo appena cinque mesi. Il difensore non è stato ritenuto pronto da Simone Inzaghi e andrà a giocare altrove almeno per ora. Con la maglia nerazzurra il giocatore argentino arrivato dall’Indipendiente Rivadavia ha disputato solamente 10 minuti con l’Empoli e qualche altro minuto con il Verona in campionato. In Coppa Italia si è visto per 16 minuti invece agli ottavi di finale con l’Udinese. Adesso si trasferirà, ma rimarrà in Italia come da volontàdirigenza dell’Inter.al! Idell’accordo con l’Interdiventerà un nuovo giocatore delper i prossimi sei mesi. L’operazione con l’Inter si è chiusa con unsemestrale con cui il club brianzolo pagherà interamente l’ingaggio del calciatore.