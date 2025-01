Ilfoglio.it - Oscar senza sesso

Fuori dagli, è un gran parlar di. Perché non c’era “Babygirl”, scritto diretto e prodotto dall’attrice e regista olandese Halina Reijn tra i candidati? Forse perché di storie con le bionde capitane d’azienda che cercano soddisfazione tra le braccia di un sottoposto che le frusti e le comandi a bacchetta non sentivamo proprio il bisogno – leggi: “Volete comandare ma a letto poi cercate un uomo che vi domini”. C’è la non più algida Nicole Kidman a dirigere il gioco (che però è così stantio – il porno rinasce come film d’autore – che a tratti scappa la risata). Perché non c’era “Queer” di Luca Guadagnino, con uno strepitoso e sempre sudaticcio (non solo perché siamo nel Messico anni 50) Daniel Craig? La domanda è più interessante, qui ilè meno candeggiato che sulla moquette dell’ufficio della ceo Kidman.