Nainggolan dal primo gol con il Lokeren-Temse all’arresto

Leggi su Sportface.it

Radjaè stato arrestato questa mattina in un’indagine sul contrabbando di cocaina attraverso il porto di Anversa. Questo è quanto riportano i media belgi a proposito di un’indagine condotta dalla polizia federale, che ha effettuato una trentina di ricerche domiciliari questa mattina a Bruxelles e proprio nella città di Anversa. L’indagine si concentra sull’importazione di cocaina dal Sud America e la successiva ridistribuzione della droga in Belgio, come conferma l’ufficio del procuratore di Bruxelles.Lunedì mattina la polizia ha effettuato circa trenta perquisizioni, principalmente nelle due città sopracitate, e anche il calciatore risulta tra coloro arrestati. L’ex centrocampista della Nazionale è attualmente sotto interrogatorio, come confermato dal suo avvocato Omar Souidi.