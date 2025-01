Mistermovie.it - Mister Movie | Star Wars: Il Nuovo Ordine Jedi, George Nolfi sarà il nuovo sceneggiatore

Il prossimo capitolo della saga di, intitolato NewOrder e incentrato sul personaggio di Rey Skywalker interpretato da Daisy Ridley, ha trovato il suo. Il film, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, segnerà uncorso per la saga, esplorando l’ereditàdopo gli eventi di: L’Ascesa di Skywalker del 2019.Un team creativo rinnovato per ilcapitoloSecondo The Hollywood Reporter, il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a, noto per successi come The Bourne Ultimatum e Ocean’s Twelve., che vanta anche esperienze da regista con film come The Adjustment Bureau e The Banker, porterà il suo tocco distintivo a questo progetto tanto atteso dai fan.Inizialmente, il progetto aveva visto la partecipazione di sceneggiatori del calibro di Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson, seguiti da Steven Knight, noto per Peaky Blinders.