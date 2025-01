L’ex braccio destro di Fergie parla delle critiche pubbliche di Amorim a Marcus Rashford

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 16:26:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:allenatore del Manchester United, Rene Meulensteen, ha messo in dubbio la decisione di Rubendi criticare pubblicamente l’attaccanteha espresso il desiderio di un “nuovo inizio” lontano dall’Old Trafford e non ha giocato un solo minuto nelle ultime 11 partite dello United mentre tenta di progettare un passaggio dal suo club d’infanzia.La sua relazione consembra essersi deteriorata ulteriormente con i portoghesi che delinea ieri sera perchénon era nella squadra per la vittoria per 1-0 a Fulham.ndo dopo la partita a Craven Cottage,ha dichiarato: “È sempre lo stesso motivo. Il motivo è l’allenamento, il modo in cui vedo cosa dovrebbe fare un calciatore.