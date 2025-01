Lettera43.it - La Festa della Liberazione nel cinema: cinque film da vedere il 25 aprile

Il 25di ogni anno, in Italia, si celebra ladal regime fascista e dall’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corsostoria ilsi è rivelato un potente strumento per preservare la memoria storica di quanto avvenuto in quel periodo: attraverso i, registi e sceneggiatori hanno ricostruito le vicende storiche, dando voce alle vittime e analizzando le dinamiche del potere totalitario. Alcunisi sono concentrati sulla persecuzione degli ebrei, altri hanno esplorato il punto di vista di chi ha combattuto contro il regime o di chi ne è stato complice. I registi italiani, in particolare, hanno raccontato la Resistenza, le difficoltà e la complessità del popolo italiano durante il periodo fascista.da guardare il 25Roma città aperta (1945) di Roberto RosselliniUna celebre scena di Anna Magnani nelRoma città aperta (dal trailer sul canale YouTubeCineteca di Bologna).