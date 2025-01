Zonawrestling.net - Kyle Walker, nuovo acquisto del Milan: “Faccio l’entrata alla Triple H prima delle partite”

Il ritualedel matchdifensore del, ha rivelato un interessante dettaglio sul suo rituale pre-partita. In un’intervista aTV, l’inglese ha svelato la sua passione per il wrestling e in particolare perH: “Seguivo molto il wrestling da ragazzino.comeH, che è il mio wrestler preferito. È come salire su un ring quando gioco a calcio, è semplicemente diventato un rituale porta fortuna che mi sono portato dietro da quando ero ragazzino”.: « J'ai beaucoup regardé la WWE quand j'étais enfant. Je fais commeH, qui est mon catcheur préféré. Jouer au football, c’est comme monter sur un ring. C’est devenu un rituel porte-bonheur que je garde depuis l’enfance. »TVpic.twitter.com/Rz4c50kKWK— Bernard Colas (@BernardCls) January 27, 2025