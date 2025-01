Bellezze.tv - Ilary Blasi torna su Netflix con Unica

Leggi su Bellezze.tv

E’ live sula seconda edizione diil reality che segue la vita di. Come sicuramente ricorderete, la prima edizione di(in onda sempre su) aveva come focusa la separazione dida Francesco Totti e l’obiettivo della serie era dare la possiblità adi raccontare la sua verità dopo che sui giornali e sui siti web si erano scritti una marea di articoli con notizie non sempre vere.La prima stagione dinon è stata male tanto cheha pensato bene di girare una seconda edizione cambiamdo un po’ il tiro e impostando la stagione come fosse un reality che segue la vita diun po’ come fosse Kim Kardashan oppure Georgina, la compagna di Ronaldo. A questa seriestrizza l’occhio ma c’è una enorme differenza: mentre la vita di Georgina Rodríguez sembra piena, favolosa e il racconto sembra estramemente reale quello disembra finto, di plastica, costruito.