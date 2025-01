Thesocialpost.it - Il Green Deal Europeo vacilla: Parigi e Berlino danno la spallata, Von der Leyen all’angolo

Scricchiola l’impianto del, travolto da pressioni politiche ed economiche sempre più trasversali. Dopo sei anni dal lancio, emergono i limiti e i rischi per l’economia europea, che si trova a dover fronteggiare un contesto globale profondamente mutato. E va detto che l’Italia è stata fra i primi Paesi a lanciare l’allarme, inizialmente inascoltata.Le Critiche Arrivano Anche dagli Ex SostenitoriOra non sono più solo i detrattori storici a mettere in discussione le politicheeuropee. Anche figure e partiti che in passato ne erano promotori stanno rivedendo le loro posizioni. Il risultato delle elezioni europee di giugno, con la crescita del centrodestra, era già stato un campanello d’allarme per le istituzioni della Ue. L’elezione di Donald Trump ha accentuato ulteriormente le pressioni.