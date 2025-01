Lanazione.it - Gli ultras del Bologna vanno a trovare Ulivieri

Leggi su Lanazione.it

Il mister rimasto nei cuori degli. Tant’è che per sabato avevano annunciato la visitina in quattro. E sono arrivati in 150, con le bandiere al vento, sfilando e cantando da piazza Dante, per tutto lo Scioa, fino a raggiungere la casa di Renzo. Sono i tifosi del, la città dove Uliveri guidò la squadra per sei anni, dal 1994 al 1998 e dal 2005 al 2007. "Mi sono emozionato – racconta l’attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio –.è una città che porto nel cuore, dove sono stato bene per sei campionati, dove sono stato accolto, l’ho vissuta completamente. Ci sono stato bene, a modo mio". "A modo mio, vuol dire, con il mio modo di essere e di fare. Per esempio – racconta –: quando venne fuori che non dovevamo più avere rapporti con i tifosi io mi sono ben guardato di assecondare questa cosa: sono sempre andato ai loro incontri.