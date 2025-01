Tvzap.it - Giovanna Civitillo in pronto soccorso: incidente per la moglie di Amadeus

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.inper ladi. La showgirl e compagna di vita del conduttore ex Rai ha spiazzato il pubblico social condividendo una foto daldel Policlinico di Milano. La ballerina 47enne ha espresso qualche parola sulla brutta disavventura ricevendo subito un’ondata di calore e supporto dai fan preoccupati. (.)Leggi anche:, ognuno per la sua strada e Antonella Clerici lo confermaLeggi anche: Eleonora Giorgi e il tumore, i figli: “La accompagneremo, non possiamo fare più nulla”Disavventura per, la foto dall’ospedaleMomenti di forte apprensione perdel noto presentatore televisivo. La notizia si è diffusa rapidamente sui social dopo che la stessaha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram.