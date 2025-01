Quotidiano.net - Gaza tra presente e futuro. Israele sblocca i profughi. Piano Usa: via i palestinesi

Una buona idea per la ricostruzione materiale disarebbe lo spostamento iniziale dalla Striscia di un milione e mezzo die la loro sistemazione in Giordania ed Egitto "come soluzione temporanea o di lungo termine": questi concetti, che ricordano da vicino progetti avanzati dall’estrema destra israeliana, sono stati espressi dal presidente Donald Trump e hanno subito innescato una catena di reazioni adirate, sia fra isia fra i dirigenti dei Paesi da lui menzionati. "Ha attraversato una linea rossa", ha esclamato il presidente palestinese Abu Mazen, respingendo qualsiasi progetto di rimozione forzata di masse didalla loro terra. "Non consentiremo il ripetersi delle catastrofi abbattutesi sul nostro popolo nel 1948 e nel 1967": ossia la fondazione dello Stato d’e la Guerra dei Sei Giorni.