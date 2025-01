Iltempo.it - "Contraddicono i loro scopi", così la Comunità ebraica smaschera l'Anpi

Nel giorno dedicato alla memoria delle vittime della Shoah si accende la polemica tra lae l'. Già in precedenza laaveva deciso di disertare alcuni appuntamenti previsti in diverse città d'Italia, in aperto disaccordo con l'Associazione nazionale dei partigiani "rea" di definire "genocidio" il conflitto in Medioriente.stamani a Roma, a margine della deposizione della corona d'alsul muro del museo della Shoah, che ha visto la partecipazione della senatrice a vita Liliana Segre, il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, ha colto l'occasione per esprimere parole durissime nei confronti dell': "L'di oggi non è più l'di un tempo - ha detto -. I partigiani, di quelli che hanno combattuto, esistono purtroppo molto pochi. Io sono figlio di un partigiano decorato e ho avuto anch'io la tessera dell'".