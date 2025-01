Lanazione.it - Consegna di 4 medaglie d’onore

Stamani alle 10 in prefettura nel Salone degli Arazzi, il Prefetto di Siena consegnerà, in onore di quattro cittadini della provincia, dellecommemorative, concesse dalla Presidenza della Repubblica. Durante la cerimonia saranno ricordati i deportati e internati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945. La medagliacommemorativa viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica dopo l’approvazione della domanda da parte di uno specifico Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è coniata dalla Zecca di Stato in bronzo.