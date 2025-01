Lanazione.it - Concerti della Normale, al Verdi di Pisa il duo violino-pianoforte Rizzi e Lucchesini

, 27 gennaio 2025. Domani sera, 28 gennaio, al Teatrodiper la stagionesticaScuolaSuperiore il duo Marcoe Andreaporta in scena un programma di musiche del primo Novecento perdi autori quali Reynaldo Hahn, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Maurice Ravel. Marcoè tra i violinisti italiani più stimati, apprezzato per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni, vincitore dell’“Europäischen Musikförderpreis” nel 1991. Ospite di sale prestigiose quali la Scala di Milano e il Lincoln Center di New York, affianca all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta con passione. È dedicatario inoltre di brani composti da importanti autori contemporanei. Andreaha attirato l’attenzione del mondo musicale fin da giovanissimo, vincendo il Concorso Dino Ciani alla Scala di Milano.