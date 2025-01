Lanazione.it - Cantieri sull’Aurelia: summit per le tempistiche

Si terrà questa mattina, lunedì, negli uffici di Regione Liguria a Genova l’atteso incontro per fare il punto suidelle Aurelie Bis. Lo ha convocato l’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con le Prefetture. Saranno presenti il commissario straordinario Matteo Castiglioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della ditta appaltatrice Ici spa. Sarà un tavolo tecnico importante per fissare il cronoprogramma degli interventi. Proprio sullee soprattutto sui ritardi nei giorni scorsi si era sollevata la polemica da parte delle segreterie Fillea Cgil Liguria. "Idell’Aurelia bis nel savonese e nello spezzino – hanno evidenziato – sono praticamente fermi con grave danno per lo sviluppo del territorio e dell’occupazione che perde circa 100 posti di lavoro diretti e tutti quelli dell’indotto".