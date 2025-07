Lula | nel Fmi dobbiamo contare il 25%

Durante il vertice dei BRICS a Rio de Janeiro, il presidente Lula ha lanciato un messaggio forte: i Paesi emergenti devono ottenere un peso maggiore nel sistema finanziario globale, chiedendo che le quote del FMI riflettano almeno il quota del 25%. Questa richiesta sottolinea la volont√† di riformare un sistema percepito come ancora ingiusto e poco rappresentativo, con l'obiettivo di ridurre la paralisi dell'Organizzazione mondiale del commercio e promuovere un equilibrio pi√Ļ equo nel mondo economico.

3.44 In un intervento al vertice dei Brics, Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Lula ha rivendicato un peso maggiore nel sistema delle quote del Fondo monetario internazionale, affermando che i voti dei Paesi Brics dovrebbero corrispondere ad almeno il 25% del totale, mentre oggi rappresentano il 18%. Ha inoltre sottolineato la necessit√† di riformare l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "La sua paralisi e l'aumento del protezionismo creano una situazione di asimmetria insostenibile per i Paesi in via di sviluppo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

