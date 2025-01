Lapresse.it - AI dalla Cina, arriva DeepSeek e tiene sotto scacco gli Usa

AI e, un connubio che oggi ha scosso i mercati conchei big Usa dell’intelligenza artificiale e dei microchip., società cinese nota per aver sfidato i principali fornitori di AI con le sue tecnologie open-source, dopo aver il nuovo modello di AI ‘-V3’ ha sferrato un altro colpo al vantaggio degli Stati Uniti nel settore con il rilascio di ‘R-1’, un modello di ragionamento che ha superato anche l’ultimo ‘o1’ di OpenAI in molti test di terze parti.La versione aperta del modello basato sul ragionamento dell’AI sembra richiedere molti meno investimenti rispetto ad altri modelli di AI, inducendo gli investitori a vendere azioni tecnologiche negli Stati Uniti e in Giappone e ad acquistare aziende tecnologiche cinesi.I futures del Nasdaq, l’indice tecnologico a Wall Street, segnano infatti una forte flessione del 3,85%; mentre i futures su Nvidia mostrano un crollo del 9,84%.