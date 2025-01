Secoloditalia.it - Accoltellato 5 volte e preso a calci quando è a terra: brutale aggressione al figlio di uno chef italiano a Istanbul

Leggi su Secoloditalia.it

Un’, che al sanguinoso attacco all’arma bianca ha unito alle coltellate anche le percosse, coninferti dagli alla vittimaera inerme in. Un accanimento e una violenza cieca, quella degli aggressori sul povero Mattia Ahmet Minguzzi, il14enne delloAndrea Minguzzi e della violoncellista Yasemin Akincilar, che ha lasciato il segno: il giovane, colpito con almeno 5 fendenti che lo hanno raggiunto al petto, ha riportato ingenti danni a polmoni, reni e cuore, ed è ricoverato in un ospedale turco in gravi condizioni., aggreditoil14enne di unoUn pestaggio che si trasforma rapidamente in un massacro, quello inferto venerdì scorso al 14enne a, precisamente nel quartiere di Kadikoy dove, secondo quanto riferiscono i media turchi sulla base delle ricostruzioni degli investigatori al lavoro sul caso, all’origine dell’ci sarebbe stato un banale diverbio, poi degenerato in lite.