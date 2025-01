Ilrestodelcarlino.it - Valsa batte la Gas Sales nel match amichevole

Un successo 3-2 che serve come iniezione di fiducia per unaGroup che ha bisogno di stimoli e motivazioni per difendere i play off a partire da domenica prossima a Cisterna e che intanto, mentre Perugia, Verona, Trento e Civitanova erano impegnate a Casalecchio per le semifinali di Coppa Italia, ha provato a rialzarsi dopo l’ultimo tonfo casalingo proprio contro gli scaligeri guidati da Stoytchev, che ieri hanno sorpreso tutti conquistando la finale col 3-2 su Perugia. Nell’allenamento congiunto con la GasPiacenza, Modena ha prevalso al tie-break pur dovendo fare a meno per le oltre due ore di gioco di Paul Buchegger, ben sostituito da Ahmed Ikhbayri che alla fine è risultato essere il top scorer con 23 punti. Alberto Giuliani ha giocato quasi sempre con la stessa formazione ovvero De Cecco e Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba e Gutierrez alle ali, Sanguinetti e Mati al centro con Federici libero, facendo entrare dal quarto set Meijs per De Cecco e Anzani per Sanguinetti e infine Massari per Davyskiba nel quinto set.