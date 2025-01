Unlimitednews.it - Sinner si conferma re di Melbourne, Zverev ko in finale

Leggi su Unlimitednews.it

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Janniksire di. Il 23enne fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo l’Australian Open, primo Slam stagionale andato in scena sul cemento diPark. In, sul duro della Rod Laver Arena, il campione azzurro si è imposto sul tedesco Alexander, n.2 della classifica mondiale e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3, maturato in due ore e 42 minuti di gioco.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo