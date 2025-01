.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora stende il Ravenna per 0-3 e vola al quinto posto

Decisive la doppietta di O’Driscoll e il colpo di testa di Daple: le leoncelle, con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei, possono ora puntare in alto verso un grande girone di ritornoJESI, 26 GENNAIO 2025/ Grande vittoria per la, che inizia al meglio il girone di ritorno con un netto 0-3 in casa del, confermandosi come una delle squadre più in forma in questa fase di stagione.Una partita gestita egregiamente dalle leoncelle, che nel primo tempo aprono e mettono in ghiaccio la gara grazie alla doppietta di un’ottima O’Driscoll (il secondo gol grazie ad un calcio di rigore), e nella ripresa vanno a chiudere i conti, nonostante l’inferiorità numerica, con il colpo di testa di Daple.Seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo lo 0-1 ad Isera ed altro passo importante nel cammino delle jesine.