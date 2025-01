Davidemaggio.it - Sanremo 2025: premi alla carriera per Iva Zanicchi e Antonella Venditti

Il Festival dinon è solo una competizione ma anche una festa della musica. Per questo motivo, oltregara tra i 30 big e ai duetti della serata cover, Carlo Conti assegnerà anche ben 2durante la settimana sanremese tra l’11 e il 15 febbraio. I ‘vincitori’ sono Ivae Antonello. Ad annunciarli, il Direttore artistico oggi in collegamento con il Tg1: Il primo va ad una donna che 60 anni fa ha esordito al Festival die l’ha vinto per ben tre volte, ed è Iva. E l’altro è uno dei grandi cantautori italiani che ci ha regalato, e continua a regalarci successi, ed è il grande Antonello.Per l’Aquila di Ligonchio, si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston a tre anni dsua ultima partecipazione in gara.