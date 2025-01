Ilrestodelcarlino.it - Samb all’esame di laurea. Palladini sceglie Zini e Toure

Fuori i secondi, che si dia inizio al match. Si contano solo le ore che mancano allo scontro diretto L’Aquila-. Una partita che in caso di risultato positivo da parte di Eusepi e compagni potrebbe dare il classico e forse definitivo scossone al campionato. Viceversa un successo dell’Aquila riaccenderebbe le speranze degli abruzzesi che si porterebbero a soli sei punti dalla. Gara che Ottavioha preparato come al solito nei minimi dettagli. Kerjota ha recuperato, mentrerientrerà in difesa ed avrà il compito di limitare il raggio d’azione di Banegas. Gli cederà il posto uno tra Zoboletti ed Orfano. Al 2005il compito a centrocampo di pressare il play maker aquilano ma anche di inserirsi negli spazi che si creeranno nella difesa di casa. Il tridente offensivo sarà composto da Kerjota, Eusepi e Battista, preferito a Baldassi per la maggiore capacità difensiva rispetto all’ex Ischia.