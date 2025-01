Pronosticipremium.com - Roma, Frattesi allontana il mercato: “Sono felicissimo all’Inter”

La vittoria per 2-1 con l’Udinese in trasferta è passata in archivio e per lasi tratta di un tabù sfatato. Già, perché i giallorossitornati a vincere lontani dalle mura amiche, grazie ad un secondo tempo di alto livello. Il focus si sposta ora sull’Europa League, competizione tanto cara ai Friedkin ed ai tifosi. L’obiettivo è quello di strappare il pass per i playoff della Coppa UEFA. I capitolini avranno modo di riposare per poi pensare alla prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma giovedì 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Al tempo stesso, però, dietro le quinte va conclusa la sessione invernale di calcio. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidera regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni reparto, con uno sguardo che va necessariamente al centrocampo.