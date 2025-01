Davidemaggio.it - Ora o Mai Più, Rettore vs Scanu: “Sei un presuntuoso”

Leggi su Davidemaggio.it

Prima o poi Valeriodoveva sbottare. Ci sono volute tre puntate, ma alla fine sono scoppiate le prime scintille tra l’ex volto di Amici e Donatella. Nel corso della terza diretta di Ora o Mai Più 2025, i due si sono resi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso.Tutto è partito quando Marco Liorni – edulcorando le sue parole – ha chiesto a Valerio perché, come sostenuto nella clip, sentisse di stare sulle scatole a tutti.Era un discorso molto più generico, non si parlava di giuria. Io non ho una faccia molto simpatica, da quello che leggo sul webha così chiarito, generando la risposta di:Io sul web non ci vado, sento i tuoi commenti qui negli spot che fai. Valerio fatti un bel bagno d’umiltà. Canti benissimo, però.Indisposto, il concorrente si è dunque difeso:Guarda, questo luogo comune potevi risparmiartelo.