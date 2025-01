Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo più spietato e tagliente del 26 gennaio, dove le stelle non solo parlano, ma giudicano. Se cercavate conforto o speranze di gloria, sappiate che avete sbagliato posto. Qui troverete solo verità pungenti e frecciatine cosmiche, perché diciamocelo: le stelle oggi sono di pessimo umore e non hanno paura di dirvelo.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sarai inarrestabile. come un carro armato su un campo minato. Peccato che la tua “sincerità brutale” potrebbe farti guadagnare qualche nemico in più. Ma tranquillo, a te piacciono le sfide, no? Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi la tua proverbiale testardaggine raggiunge nuovi livelli: insisterai anche quando tutti gli altri avranno già abbandonato la nave. Ottimo, almeno affonderai con stile. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Sarai come sempre il re o la regina della chiacchiera, ma ricorda che non tutte le conversazioni richiedono la tua opinione non richiesta.