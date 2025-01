Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiesero ‘canti di una prostituta perché lo sei anche tu’? Private Dancer l’ho scelta semplicemente perché mi piaceva”: Tina Turner ruggisce ancora dopo 40 anni

“Sono più sicura ora di quanto lo sia stata in passato e le gente ora mi deve accettare cosi come sono oggi”. Cosìnel 1984, durante il giro promozionale di “”, l’album manifesto della sua indipendenza come donna e artistala rottura del sodalizio con il marito Ike, uomo violento e autoritario. Un disco importante che ha tagliato il traguardo dei 40.Eppure il rock e il graffio di, scomparsa il 24 maggio 2023, sono più attuali che mai. Per questa speciale ricorrenza “”, uscirà il 21 marzo in una edizione speciale con brani inediti, performance dal vivo e filmati. Nel cofanettolo showTour di 55 minuti restaurato, girato al Nec di Birmingham il 23 e 24 marzo 1985, con la partecipazione di David Bowie e Bryan Adams.