Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, è emergenza: piogge e allagamenti, rischio esondazioni

Leggi su Thesocialpost.it

Allarmein, con diversi allegamenti segnalati in giro per Milano. Le chiamate ai vigili del fuoco sono cominciate ad arrivare dall’alba di domenica 26 gennaio, con l’allerta scattata a seguito delle forti precipitazioni. A causare i disagi la perturbazione atlantica che ha portatosu gran parte del Norde in alcune regioni del Centro, ma sempre con temperature insolitamente alte, che confineranno la neve a quote piuttosto alte sulle Alpi.Leggi anche: “Svegliati dal terremoto”: due scosse ravvicinate inAltroè atteso anche per lunedì 27 gennaio con l’arrivo di un’altra più intensa perturbazione atlantica: molteal Nord e martedì 28 gennaio ancorasoprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole; anche la ventilazione si intensificherà notevolmente, specie sui mari di ponente, mentre le temperature cominceranno a calare solo da martedì e di conseguenza la quota neve, sebbene in calo, rimarrà piuttosto alta.