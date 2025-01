Inter-news.it - Lecce, Gallo torna. Dorgu in attacco: novità e conferme con l’Inter – CdS

Ilsi prepara alla sfida odierna controcon alcunenella formazione, tra cui il ritorno di Antoninonel ruolo di terzino sinistro, una mossa che consente a Patrickdi avanzare nel suo ruolo naturale di esterno d’. Di seguito le probabili scelte di Giampaolo secondo il Corriere dello Sport.COSA CAMBIA –, recentemente al centro delle attenzioni di mercato, sembra ora più sereno, come confermato dall’allenatore Marco Giampaolo, e sarà una delle pedine chiave del tridente offensivo contro. La squadra salentina, che dovrà fare a meno di Ante Rebic per squalifica, oltre agli indisponibili Berisha, Marchwinski, Banda, Gaspar e Rafia, punta a mettere in difficoltà i nerazzurri con una formazione equilibrata e pronta a sfruttare ogni occasione.